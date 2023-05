Irmão mata o outro a facadas após discussão em Porto de Moz, no Pará

Imagens de redes sociais dos irmãos Adilson (à esquerda), suspeito preso, e Ailton (à direita), vítima. (Reprodução de redes sociais via A Voz do Xingu)

A vítima foi identificada com Ailton Barbosa da Silva, morto em via pública

Uma discussão entre irmãos, na cidade de Porto de Moz, no Baixo Amazonas no Pará, resultou em fraticídio (quando um irmão mata o outro) na madrugada de domingo, 28. Ailton Barbosa da Silva morreu após ser atingido com um golpe de faca no peito, desferido pelo irmão Adilson Barbosa da Silva. O crime aconteceu em via pública, no bairro Praião. As informações foram divulgadas de forma exclusiva por meio do site A Voz do Xingu.

A briga teria começado em um bar, no centro da cidade, quando Adilson foi atingido por um soco no rosto, deferido por outro irmão: Ítalo

Barbosa da Silva. A motivação da briga não foi revelada. Depois disso, Adilson foi em casa, pegou uma faca e teria se escondido na esquina da rua, onde fica sua residência, com finalidade de se vingar do primeiro irmão que passasse pelo local.

Por volta das 2h45 da madrugada, Ailton seguia para casa acompanhado da irmã, Amanda Silva, em uma moto. O irmão agressor teria se colocado em frente ao veículo de forma inesperada, forçando a parada, e dado um golpe de faca no peito do irmão, que morreu minutos depois.

Após cometer o crime, Adilson fugiu.

A Polícia Militar realizou buscas atrás o suspeito e, após procurá-lo nas casas de parentes e conhecidos, conseguiu localizá-lo. Adilson foi preso em flagrante, duas horas após cometer o crime e foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Porto de Moz, onde permanecerá à disposição da Justiça. Por nota, a Polícia Civil também se pronunciou sobre o caso: “A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela delegacia do município de Porto de Moz. Uma pessoa foi presa em flagrante pelo crime de homicídio qualificado”.

Fonte: O Liberal / Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/05/2023/11:04:15

