Irmãos são mortos a tiros durante ação da polícia em Limoeiro do Ajuru

Os irmãos Thalles (à esquerda) e Gabriel (à direita). (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Eles foram socorridos para uma unidade hospitalar mais próxima, mas não resistiram aos ferimentos

Os irmãos Talles Mozart da Silva de Moraes e Gabriel da Silva Moraes, mais conhecido como “Bebê”, morreram em uma ação da Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (16), no bairro Nova Limoeiro, na cidade de Limoeiro do Ajuru, nordeste paraense. De acordo com o tenente Castro, da Polícia Militar, os irmãos teriam ligação ainda com integrantes de uma facção criminosa que atua no município e seria responsável por vários delitos, inclusive homicídios.

Na versão da polícia, após várias denúncias de que dois homens estariam armados, comercializando entorpecentes, as equipes se deslocaram ao endereço repassado para checar as informações. Ao notarem a presença das guarnições, os irmãos teriam atirado contra os agentes, que revidaram e acertaram os dois. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte:O Liberal

