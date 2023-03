Irmãs suspeitas de recrutar meninas para prostituição em garimpos são presas

(Foto: cedida pela Polícia Federal a Rede Amazônica) – Irmãs são suspeitas de recrutar meninas e mulheres para prostituição em garimpos localizados dentro da terra indígena Yanomami, em Roraima

As irmãs Francisca de Fátima Guimarães Gomes, de 40 anos, e Marilene Guimarães Gomes, de 44 anos, investigadas pela Polícia Federal (PF) por exploração sexual, foram encaminhadas para a Cadeia Pública Feminina, em Boa Vista, capital de Roraima, nesse sábado (18/3). As suspeitas são apontadas como responsáveis pelo recrutamento de meninas e mulheres para prostituição em garimpo localizado dentro da terra indígena Yanomami.

As vítimas eram atraídas pelas redes sociais, com promessas de altos salários e falsos empregos. As meninas e mulheres eram levadas à terra indígena com uma dívida inicial de R$ 10 mil e eram obrigadas a se prostituir em cabarés à serviço dos garimpeiros ilegais, segundo informações da Polícia Federal.

Leia também:Adolescente resgatada diz que era obrigada a fazer até 16 programas por noite em garimpos na Terra Yanomami

Além das irmãs, a Polícia Federal também investiga Márcio Conceição Vieira, marido de Marilene, e Thaliny Nascimento Andrade, ambos com prisões decretadas, mas que não foram localizados pelos agentes da PF e seguem foragidos.

Prostituição na terra indígena Yanomami

O resgate de uma adolescente, de 15 anos, submetida à exploração sexual durante um patrulhamento na terra indígena Yanomami fez com que os agentes federais chegassem aos quatro suspeitos. A jovem passou cerca de 30 dias em uma região de garimpo e contou aos conselheiros tutelares que fazia até 16 programas por noite.

Em fevereiro, a mãe da adolescente chegou a registrar o desaparecimento dela na Polícia Civil de Roraima.

A jovem recebeu uma proposta de R$ 5,8 mil em um mês para trabalhar na cozinha do garimpo, mas ao chegar lá descobriu que seria obrigada a se prostituir.

Além da adolescente, outras mulheres que também eram obrigadas a se prostituir foram resgatadas pela Polícia Federal.

Investigação

Segundo investigações da Polícia Federal, as suspeitas utilizavam perfis falsos nas redes sociais para atrair e entrar em contato com as vítimas. Francisca de Fátima se apresentava como “Sandra Guimarães” e Thaliny Nascimento, responsável pelo contato com as adolescentes, utilizava o codinome “Paloma Gomes”.

Os agentes federais conseguiram identificar outras pessoas que estariam envolvidas na logística, na operação do recrutamento e na exploração sexual de meninas e mulheres nas regiões de garimpo ilegal.

“Por meio de perfis falsos em redes sociais, os aliciadores fariam o contato com mulheres e adolescentes, ofertando a possibilidade de trabalharem no garimpo nas mais variadas áreas (inclusive na prostituição) com promessa de ganhos irreais”, detalha a Polícia Federal à Rede Amazônia.

As vítimas eram cobradas pela alimentação e pela moradia, uma forma de impedir que elas deixassem o local sem antes quitar a dívida.

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/03/2023/08:48:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...