Grêmio bate Atlético-GO de virada pelo Brasileirão

Grêmio toma susto, mas bate Atlético-GO de virada pelo Brasileirão – (Foto:Reprodução)

O Grêmio venceu o Atlético-GO por 3 a 1, de virada, neste sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Derek, de pênalti, abriu o placar para o Dragão. Soteldo, Pepê e Villasanti balançaram as redes para o Tricolor Gaúcho.

Com o resultado, o Grêmio segue se distanciando da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e começando a focar na disputa por uma vaga em torneios continentais na próxima temporada. O Atlético-GO, por sua vez, é o lanterna da competição e está praticamente rebaixado.

O Atlético-GO foi quem abriu o placar em Porto Alegre. Marchesín saiu jogando errado, Rhaldney recuperou a bola, invadiu a área e acabou sendo derrubado por Jermerson. O árbitro não teve dúvidas e marcou pênalti. Na cobrança, Derek viu o goleiro do Grêmio fazer a defesa, mas, no rebote, conseguiu estufar as redes.

O Grêmio empatou pouco antes do intervalo, aos 40 minutos. Braithwaite fez ótima jogada individual, costurando a defesa e cruzando rasteiro. A bola passou por todo mundo e sobrou nos pés de Soteldo, que levou para o meio e bateu com categoria, sem chances para o goleiro Ronaldo.

Emabalado pela torcida, o Grêmio voltou para o segundo tempo determinado a virar o jogo e conseguiu aos 14 minutos. Anavera recebeu na direita e cruzou para trás, onde Pepê apareceu para bater de primeira, na entrada da área, marcando um golaço e colocando os donos da casa à frente no placar.

Antes do apito final, ainda deu tempo de o Grêmio chegar ao terceiro gol para assegurar a vitória diante de seus torcedores. Aos 37, Reinaldo cruzou rasteiro e Villasanti apareceu para empurrar para as redes e fechar os trabalhos deste sábado na Arena.

Fonte: Gazeta Esportiva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2024/06:26:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...