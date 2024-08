Isabelle Nogueira lamenta queimadas na Amazônia: ‘É devastador’

Isabelle dá voz ao Amazonas. (Foto: Instagram Reprodução)

Amazonas já registra quase 3 mil focos de queimadas nos primeiros dez dias de agosto, e a tendência é de agravamento nas próximas semanas.

A capital do Amazonas, Manaus, volta a ser encoberta por uma densa camada de fumaça, resultado das queimadas que assolam a região. Nos primeiros dez dias de agosto, o estado registrou quase 3 mil focos de incêndio, um número alarmante que traz à tona a urgência de ações efetivas para combater essa devastação ambiental. Isabelle Nogueira se preocupa com a tragédia ambiental em sua terra natal.

“É devastador ver nossa floresta, nosso pulmão do mundo, ser consumida pelo fogo dessa forma. A situação em Manaus é crítica, e o pior é que as previsões indicam que isso deve piorar nas próximas semanas. Precisamos agir agora para reverter esse cenário”, cobra Isabelle Nogueira, influenciadora digital.

A fumaça, além de ser um claro indicativo da destruição da floresta, traz graves impactos à saúde da população. A qualidade do ar em Manaus vem se deteriorando rapidamente, resultando em um aumento significativo de problemas respiratórios, principalmente entre crianças e idosos.

Isabelle Nogueira enfatiza a importância de um esforço coletivo, não apenas local, mas global, para frear as queimadas e preservar o que resta da Amazônia. “As queimadas não são apenas uma questão ambiental, mas também uma questão social e de saúde pública. Precisamos conscientizar as pessoas de que a preservação da floresta é vital para todos nós, não apenas para quem vive aqui. A Amazônia é nossa, mas seu impacto se estende por todo o planeta”, reforça Isabelle.

A finalista do BBB 24 pede atenção da sociedade à temática ambiental, que impacta diretamente na vida de todos.

"Não podemos deixar que a ganância destrua o que é mais precioso para nós e para o mundo. É hora de agirmos, de nos unirmos, e de fazer a diferença", conclui Isabelle.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2024/08:19:59

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

