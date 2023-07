Itaituba: Suspeitos de furtar loja de eletrônicos e causar prejuízo de R$ 25 mil são presos

Suspeitos presos. Um deles não teve envolvimento com o furto e foi preso por tráfico de drogas. (Foto:Reprodução/ Giro Portal).

Com os presos, a polícia recuperou os produtos da loja e apreendeu armas, munições e entorpecentes

Quatro homens foram presos nesta sexta-feira (30) suspeitos de envolvimento no furto a uma loja de eletrônicos, na madrugada de hoje (30), por volta das 2h50, na Décima Segunda Rua, no bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste do Pará. Proprietários do estabelecimento informaram que o prejuízo foi deixado foi de R$ 25 mil e esta teria sido a terceira vez que bandidos invadiram o local.

O bando foi identificado como João Victor dos Santos Correa, Aldo Wilklen dos Santos Miranda, Miqueias da Cruz Correa e Samuel Vinicius de Andrade Santos. Um quinto suspeito, que não teve participação no caso, foi preso por tráfico de drogas. Com os presos, a polícia recuperou os produtos da loja e apreendeu armas, munições e entorpecentes.

A Polícia Militar conseguiu rastrear os aparelhos celulares furtados, encontrando-os em uma residência na Trigésima Segunda Rua. No local, estavam cinco pessoas, entre elas, quatro foram identificadas como João, Aldo, Miqueias e Samuel.

No quarto de João Victor, foram encontrados objetos furtados da loja, entre eles, um dispositivo Alexa com Smart Display, um PlayStation 4 da Sony de 1TB, dois iPhones (um modelo 11 de 64GB e um XR de 128GB), um celular Samsung A11 e três caixas de som, duas da marca JBL e uma da Sbass.

Além dos objetos furtados, a polícia encontrou 15 porções de substância semelhante à maconha, embalagens e uma balança de precisão. João Victor assumiu a propriedade da droga e sua participação no furto, juntamente com Aldo Wilklen.

João Victor declarou que não conhecia os demais indivíduos que aparecem nas filmagens da loja, relatando que os encontrou perto do estabelecimento e decidiram cometer o crime juntos.

Todos os suspeitos foram conduzidos à delegacia e os objetos apreendidos encaminhados para os procedimentos cabíveis. As investigações sobre o caso continuam.

De acordo com publicação do Giro Portal, João Victor informou que havia adquirido a droga de um homem chamado Vanildo, residente no bairro da Floresta. Após monitorar a residência de Vanildo por algumas horas, a polícia o flagrou cortando o que parecia ser material semelhante a maconha.

Na residência, foram encontrados mais de um quilo de maconha, 345 gramas de substância similar ao oxi, uma pequena porção de crack, e um tablete de cocaína pesando aproximadamente 430 gramas, parte da qual estava escondida em uma caixa de som. Também foi encontrada uma pistola Taurus municiada com doze balas calibre 380 debaixo do colchão de Vanildo. Tanto Vanildo quanto as substâncias e a arma foram levados à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2023/08:06:41

