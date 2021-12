Itaituba vai exigir comprovante de vacinação contra Covi-19 em locais públicos e privados; prefeito ameaça fechar a cidade aos não vacinados

(Foto:Reprodução) – A partir desta quarta-feira (1), será publicado um novo decreto no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, tornando obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação da população em locais públicos e privados.

A medida foi tomada pelo prefeito Valmir Climaco, depois de uma reunião com autoridades municipais e estaduais da saúde, que tratou sobre o aumento de novos casos positivos de Covid-19 em algumas regiões paraenses. “Vamos fechar a cidade para ninguém entrar ou sair sem que esteja devidamente vacinado”, alertou o prefeito.

As medidas mais duras, segundo o prefeito de Itaituba, serão para conter o avanço da doença no município e também estimular nas pessoas o interesse pela vacinação. A Prefeitura tem disponível mais de 25 mil doses à espera de quem ainda não se imunizou. A baixa procura tem sido um fator bastante negativo e contribui para o surgimento de novos casos da doença.

Foi justamente por causa desse aumento que, no último dia 24, o prefeito cancelou a programação do aniversário da cidade e as festas de réveillon previstas para o mês de dezembro, além do carnaval, que também não acontecerá em 2022.

“Ninguém vai poder entrar em banco, comércio e órgãos públicos se não tiver vacinado. Será obrigatória a apresentação da carteira de vacinação. A Prefeitura vai colocar barreira no KM 30, no distrito de Miritituba, no KM 6. Vamos fechar a cidade para ninguém entrar ou sair sem que esteja devidamente vacinado”, alertou o prefeito.

A Prefeitura, a partir desta quarta-feira, vai colocar também fiscais da saúde nas lanchas, nos barcos, nas balsas e nos locais de grande fluxo de pessoas.

A mesma ação será feita em bares, locais de festas, campos de futebol e também no comércio.

“Todo mundo terá que apresentar o comprovante de vacinação. Peço para a população que se vacine. Vamos disponibilizar unidades móveis para atender as pessoas e busquem se proteger”, pediu o prefeito.

Valmir Climaco disse que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do município, está com muitos pacientes com sintomas da Covid-19. “Precisamos chegar até o dia 20 de dezembro com 60% da população vacinada com a primeira e segunda dose. E com 80% com a primeira dose. A partir do dia 1º de dezembro, nenhum aluno acima de 12 anos poderá entrar na sala de aula sem que comprove a vacinação”.

O prefeito também reforçou que vai sugerir que empresários incentivem seus funcionários, pois haverá também fiscalização nesses estabelecimentos. Assim como nas universidades. A Polícia Militar vai dar apoio à prefeitura no cumprimento dessas medidas.

“Não aguentaremos a terceira onda. Todos têm que ajudar nessa mobilização. Os empresários devem incentivar seus funcionários para que vacinem seu pessoal. A responsabilidade é grande”, disse o prefeito.

