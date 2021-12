Presidente de cooperativa de ouro investigada por suposta associação ao narcotráfico recebe Título de Cidadão de Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A COOPOURO é uma das entidades que estão sendo investigadas pela Operação Narcos Gold, que já prendeu cinco pessoas suspeitas de participação em um esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico no sudoeste do Para.

Antônio Araújo, presidente da Cooperativa dos Garimpeiros Mineradores e Produtores de Ouro do Tapajos(COOPOURO) recebeu, terça-feira(30), o Título de Cidadão de Itaituba, por iniciativa do vereador Felipe Marques.

