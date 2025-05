Pais de Miguel Oliveira podem perder guarda do filho; entenda o motivo

Caso continue a usar as redes sociais, Miguel Oliveira pode ser afastado dos pais (Foto: Instagram/missionariomigueloliveira)

O Conselho Tutelar advertiu os pais do “pastor mirim” caso Miguel Oliveira não cumpra as instruções dadas.

O adolescente de 15 anos que se diz profeta, Miguel Oliveira, pode ser afastado de seus pais. Caso o garoto continue sendo exposto à mídia, Erica e Marcelo Oliveira podem perder a guarda do filho.

De acordo com os conselheiros tutelares responsáveis pelo caso do “pastor mirim”, o jovem não deve mais gravar vídeos durante cultos para evitar mais ameaças. A princípio, as falas polêmicas de Miguel levaram a ameaças de morte a ele e sua família.

Contudo, isso não proíbe que Miguel Oliveira e seus pais continuem exercendo a fé cristã. O Conselho Tutelar afirmou que o adolescente pode continuar pregando, desde que sua imagem não seja divulgada em momento algum.

Conforme a assessoria do “pastor mirim” revelou ao portal Metrópoles, os pais de Miguel Oliveira optaram por contar contato com a imprensa. Por conta das ameaças, que já foram registradas em boletim de ocorrência, os responsáveis querem evitar novas aparições do filho.

Caso as ordens impostas pelo Conselho Tutelar sejam desobedecidas, os pais podem sofrer sanções. Além disso, o casal pode perder a guarda do filho.

Mesmo após ordem aos pais, Miguel Oliveira volta a publicar no Instagram

Entretanto, o jovem pregador voltou a usar as redes sociais nesta quinta-feira (1°). Por volta das 13h, o adolescente de 15 anos divulgou uma foto amordaçado e com um versículo.

A princípio, a publicação foi feita através dos stories no Instagram. Na imagem, Miguel compartilha um versículo bíblico que fala sobre perseguição.

“E odiados de todos sereis por causa do meu nome; mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.” Mateus 10.22

No contexto da passagem, Jesus está dando instruções aos seus doze discípulos sobre como evangelizar em outras cidades. Entre o conselho publicado por Miguel Oliveira, o Cristo também fala sobre curar enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar demônios.

Anteriormente, o jovem pregador se envolveu em diversas polêmicas envolvendo supostos milagres. A última controvérsia do adolescente foi um vídeo em que ele aparece pedindo R$ 1 mil de oferta aos fiéis no púlpito.

