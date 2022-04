Jatene anuncia estar fora da disputa eleitoral

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No vídeo publicado nas redes sociais, ex-governador Simão Jatene afirma que não enfrentará batalha jurídica sobre inelegibilidade e que não concorrerá sub judice, descartando candidatura nas eleições deste ano. Ele disse então que, por isso, “não devo ser candidato”.

O ex-governador Simão Jatene (sem partido) foi às redes sociais para dizer que está fora da disputa eleitoral deste ano. Ele disse em vídeo que sempre é “provocado” para disputar cargos eletivos, mas que, sempre agradeceu pela lembrança, “ainda que sem dar maiores explicações”. Jatene disse ainda que, “diante dos prazos eleitorais e aproximação das eleições, por uma questão ética e em respeito a todos os amigos”, sentiu-se no dever fazer “esclarecimentos”. (As informações são do O Liberal).

