Trio armado tenta invadir e roubar casa no Pará

(Foto: Ilustração) – O crime aconteceu na noite de quinta-feira (23), em Mojuí dos Campos

Uma família viveu momentos de terror durante uma tentativa de assalto em sua residência, localizada no município de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (23) e foi frustrado graças à rápida ação das vítimas e à atuação da Polícia.

De acordo com o relato de uma das vítimas, essa não foi a primeira vez que a residência foi alvo de criminosos. Na ocasião, três homens armados cercaram a casa enquanto a família dormia. O filho do casal foi o primeiro a perceber a movimentação suspeita após ouvir os cachorros latindo insistentemente. Ele conseguiu alertar os pais, que imediatamente passaram a monitorar os bandidos através das câmeras de segurança instaladas no local.

“Foi um momento de pavor. Minha filha estava desesperada, e nós tentávamos acompanhar os movimentos deles pelas câmeras. Eles rodearam toda a casa, procurando um ponto mais vulnerável para entrar”, contou a vítima.

Com a ajuda de um sobrinho da família, os moradores conseguiram chamar atenção dos invasores, que acabaram fugindo. Durante a fuga, os criminosos efetuaram dois disparos, mas felizmente ninguém ficou ferido.

Horas após o ocorrido, um dos suspeitos foi reconhecido por uma das vítimas enquanto tentava embarcar em um ônibus com destino a Santarém. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e realizou a abordagem do veículo. Durante a ação, Douglas da Conceição Chaves foi identificado e preso.

Segundo a PRF, além de ser suspeito da tentativa de assalto, ele já possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado.

“O ônibus foi abordado por volta das 4h30 da manhã. Após a identificação do suspeito, realizamos sua prisão e o encaminhamos à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis”, explicou o agente Paulo Souza, da PRF.

Fonte: Ingrid Sales – de G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2025/08:14:40

