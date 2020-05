Jogador confessa que matou o próprio filho, de 5 anos, no hospital

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do R7

De acordo com a imprensa turca, o pai disse aos policiais que matou Kasim porque “não gostava dele”, que esse foi o único motivo do crime e que esse sentimento vinha desde o nascimento da criança. Ele também garantiu aos investigadores que não tem “nenhum problema mental”.

Kasim morreu cerca de duas horas depois e o coronavírus foi apontado como causa do óbito. O pai chegou a postar uma foto do túmulo dele em uma rede social.

Um jogador de futebol se entregou à polícia após confessar ter matado o próprio filho, de apenas 5 anos, dentro de um hospital infantil na cidade de Bursa, no noroeste da da Turquia. O crime teria acontecido no último dia 23 de abril.

