Jogador de futebol e influencer presos por posse de carro roubado são soltos após pagarem fiança em Cuiabá

Cris Reinheimer e Raul Mendes foram detidos por suspeita de adulteração e receptação de um veículo roubado em MT — Foto: Polícia Militar

A Justiça concedeu liberdade provisória, nesta sexta-feira (15), ao ex-jogador do Cuiabá Esporte Clube, Raul Mendes, e a digital influencer Cris Reinheimer, que foram presos por suspeita de adulteração e receptação de um veículo roubado, após eles terem passado por audiência de custódia.

Ao g1, as defesas de Raul e Cris informaram que, após audiência de custódia, cada um deles pagou uma fiança no valor de um salário mínimo, o que corresponde a R$ 1.412.

O ex-jogador do Cuiabá Esporte Clube, Raul Mendes, e a digital influencer Cris Reinheime(ex-moradora de Novo Progresso-PÁ),foram detidos por suspeita de adulteração e receptação de um veículo roubado, no bairro Despraiado, em Cuiabá, nesta quinta-feira (14).

Ao g1, o advogado do jogador informou que Raul estava apenas dirigindo o veículo, que não era dele, e que tudo foi um mal-entendido. Já a defesa da influencer disse que não vai se posicionar.

A Justiça concedeu liberdade provisória, nesta sexta-feira (15), ao ex-jogador do Cuiabá Esporte Clube, Raul Mendes, e a digital influencer Cris Reinheimer, que foram presos por suspeita de adulteração e receptação de um veículo roubado, após eles terem passado por audiência de custódia.

Ao g1, as defesas de Raul e Cris informaram que, após audiência de custódia, cada um deles pagou uma fiança no valor de um salário mínimo, o que corresponde a R$ 1.412.

Além do Cuiabá, o jogador já passou pelo Remo, Portuguesa Santista, e, mais recentemente, Cianorte. Já Cris tem atualmente 16,6 mil seguidores nas redes sociais, e fechou o perfil após ser alvo de uma operação que investigava lavagem de dinheiro de organização criminosa, em 2022.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado nesta quinta, a equipe da Rotam foi acionada para se deslocar até o endereço onde o casal estava.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que a placa do veículo de cor prata, que estava em posse dos suspeitos, se tratava de um produto roubado com sinais de identificadores adulterados.

No interior do carro, foi encontrado o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, mas ao fazer a checagem, a equipe constatou que o documento se tratava de outro veículo, uma caminhonete branca.

O casal foi conduzido à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.

Fonte:G1MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/11/2024/06:41:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...