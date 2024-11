Aeroporto Internacional de Belém deve receber 42 mil viajantes no feriado da Proclamação da República

(Foto: Reprodução) – Aqui é Gabriel Magacho, assessor de comunicação do Aeroporto Internacional de Belém.

Sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), o Aeroporto Internacional de Belém espera receber aumento no fluxo de passageiros no próximo feriado da Proclamação da República. Entre os dias 14 e 17 de novembro, a expectativa é de que cerca de 42 mil viajantes embarquem e desembarquem nos 315 voos nacionais e internacionais programados para 26 destinos. A estimativa representa crescimento de 10% em relação à movimentação registrada no mesmo período em 2023.

Mesmo sem a previsão de voos extras, o incremento em relação ao ano anterior é de quase 4 mil assentos, provenientes do aumento da malha aérea regular nos últimos meses e da operação das companhias com aeronaves com maior capacidade.

No acumulado do ano, o Aeroporto Internacional de Belém também desponta com resultados cada vez mais positivos. Até outubro de 2024, quase 3,4 milhões de viajantes embarcaram e desembarcaram no empreendimento, um crescimento de 15% em comparação com o mesmo recorte de tempo em 2023.

Em anexo, segue o release completo e fotos de divulgação.

Fonte: Gabriel Magacho – Caixa de entrada e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/11/2024/09:43:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...