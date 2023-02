Passageiro é preso com 16 quilos de skunk escondidos em travesseiros em aeroporto no Pará

PF do Pará apreendeu droga escondida dentro de fronhas em falsos travesseiros — Foto: PF/Divulgação

Homem foi flagrado no aeroporto de Belém quando chegava de Manaus. Ele também apresentou documentos falsos e foi detido após resistir à prisão.

Um passageiro foi preso no Aeroporto Internacional de Belém ao ser flagrado com documento falso e tentando transportar 16 quilos de skunk escondidos dentro de dois travesseiros.

Segundo a Polícia Federal, havia 10 tabletes da droga entre as plumas em duas fronhas dentro na mala despachada.

Imagens feitas no aeroporto mostram a policial rasgando os travesseiros com uma faca ao verificar a bagagem do passageiro – veja no vídeo acima.

O homem chegava de Manaus e foi abordado pelo Núcleo de Polícia Aeroportuária no Aeroporto Val de Cans na tarde de terça-feira (31). A prisão foi divulgada nesta quarta (1º) pela PF.

Ele usou uma identidade falsa para pegar o voo. Ainda de acordo com a Polícia Federal, ao verificarem a mala, os policiais encontraram os tabletes de skunk, droga conhecida também como super maconha.

Dentro da mala havia ainda roupas e uma Carteira Nacional de Habilitação “aparentemente legítima, com nome diferente” do apresentado para voar.

O suspeito, que não teve nome e idade revelados, resistiu à prisão, mas foi autuado em flagrante e levado para a Superintendência da PF em Belém.

Ainda conforme a PM, nos últimos 5 meses foram aprendidos 120 quilos de skunk no Aeroporto Internacional de Belém. (Com informações do g1 Pará).

