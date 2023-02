Dupla suspeita de estupro é presa por porte ilegal em Comunidade de Itaituba

Suspeitos. (Foto: Reprodução). – Dupla suspeita de estupro é presa por porte ilegal de arma na região garimpeira de Itaituba

Homens são suspeitos de abusar sexualmente de uma mulher na região do garimpo do Penedo. Os dois foram localizados, nesta sexta-feira (10), portando um rifle.

A Polícia Militar (PM) realizou, nesta sexta-feira (10), a detenção de dois homens suspeitos de estupro na Comunidade do Penedo, região garimpeira de Itaituba (PA). A dupla foi localizada portando uma arma de fogo modelo rifle.

De acordo com a polícia, os homens foram localizados após uma denúncia de que dois indivíduos desconhecidos estariam portando uma arma de fogo na localidade. A guarnição foi informada, ainda, que os dois teriam abusado sexualmente de uma mulher.

De posse das informações, a equipe pegou uma lancha e seguiu para o local. Após intensas buscas e com a ajuda de populares, os policiais conseguiram localizar os suspeitos, que estavam com a arma e foram reconhecidos pela vítima como os autores do crime.

Diante da situação, os dois foram detidos e encaminhados ao 143° Posto Policial Destacado (143º PPD), para os procedimentos cabíveis.



Fonte: Portal Plantão 24horas News

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/02/2023/07:34:26

