Jornalista Heraldo Nóbrega morre ao cair do 16° andar

O filho de Nóbrega, o jornalista e acadêmico Abelardo Jurema Filho, anunciou: “Acaba de falecer o jornalista Heraldo Nóbrega da Tv Master. Sofria de depressão profunda e caiu do décimo sexto andar do edifício onde morava. Que Deus o tenha acolhido nesta queda”, disse.

Jornalista e apresentador de TV, Heraldo Nóbrega morreu na madrugada desta sexta-feira (29), depois de cair do 16° andar do edifício onde morava, próximo do Espaço Cultural, em João Pessoa (PB).

