Chuva atinge áreas rurais e aviários ficam debaixo d’água no Paraná

(Foto:Reprodução) – “Chegou uma hora que tivemos que abandonar, senão a gente também não estaria vivo”, afirmou o produtor rural Odolir Piccolli, que, junto do irmão Valdemir, é dono de uma granja que ficou completamente alagada, em Dois Vizinhos (PR) neste fim de semana.

Ele contou à Globo Rural que começou a chover na madrugada e, por volta das 14h, a água subia rapidamente. “Subiu dois metros em questão de meia hora, invadiu a propriedade e ficou na altura da cintura. Mais 15 minutos e a gente teria dificuldade para sair de lá”, disse.

Segundo o produtor, a propriedade fica ao lado do rio Dois Irmãos, que transbordou e provocou uma correnteza muito forte em direção ao lado oposto, que é um desnível. “Levou tudo o que tinha pela frente”, disse.

Os irmãos estimam um prejuízo de aproximadamente R$ 500 mil, com a perda de 70% das 90 mil aves alojadas, estrutura e ração. Nos vídeos, é possível ver que a enxurrada arrastando animais.

Odolir afirma que amanhã a família vai colocar a cabeça no lugar e pensar no que fazer de agora em diante. “A gente fica sem noção, só quem passa por isso sabe como é. Precisamos ter certeza do que faremos”, explicou. Ele conta que as granjas vizinhas não tiveram problemas porque ficam em uma altitude maior em relação ao nível do rio.

Caos generalizado

O município de Dois Vizinhos, no Sudoeste do Paraná, foi um dos principais atingidos pelas fortes chuvas neste fim de semana. Os temporais alagaram a área urbana, afetando mais de seis mil pessoas, de acordo com a Defesa Civil do Estado. “Foi um negócio que a gente nunca presenciou”, afirmou o presidente do Sindicato Rural de Dois Vizinhos, Darci Smaniotto, à Globo Rural.

No campo, muitos produtores rurais sequer conseguem chegar às fazendas, porque as enxurradas derrubaram pontos e árvores pelo caminho e também há áreas alagadas, disse Smaniotto.

Ele conseguiu chegar à fazenda neste domingo para avaliar os danos causados por precipitações que somam 300 milímetros em 30 horas, segundo segundo pluviômetros de fazendas vizinhas. “Foi muito agressivo”.

Citando dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a Climatempo informa que, nas últimas 48 horas, o município de Dois Vizinhos recebeu 302,4 milímetros de chuva.

Na região, a janela de plantio da soja começou em 15 de setembro e cerca de 60% da área foi plantada até este domingo, estima o presidente do sindicato.

“O que estava pré-germinando, germinando ou o que foi plantado há poucos dias não sabemos o que vai acontecer. O que vai dar de mortalidade de plantas e algumas que não vão germinar”, lamentou.

Tornado

Danos também foram relatados na Cooperativa Agropecuária Familiar do Leste Pioneiro (Coaflep), em São José da Boa Vista, após a passagem de um tornado neste sábado (28/10). Os ventos destelharam um barracão da cooperativa e tombaram um caminhão.

A engenheira agrônoma Jéssica Lacerda enviou à Globo Rural um vídeo gravado na fazenda do primo, no município de Céu Azul, a 170 quilômetros de Dois Vizinhos. É possível ver nas imagens a força da água durante o temporal e a situação dos campos após a chuva.

Alerta de chuva forte permanece no Paraná

Em algumas regiões, os acumulados superaram as médias climatológicas de outubro entre 40% e 70%. E o alerta permanece para os próximos dias, afirma Stefanie Tozzo, da Climatempo. Segundo ela, a previsão é de que toda essa instabilidade seja reforçada ainda por um sistema de baixa pressão vindo do Paraguai, com potencial de acumulados altos, ventos fortes e raios.

“Terça ainda com essa condição. Quarta vai ter um pouco mais de sol e o risco de temporal diminui, mas não para de chover. Semana bem instável com chuva persistente e ainda com potencial para danos”, disse ela.

Fonte: José Florentino, Raphael Salomão e Carolina Mainardes — São Paulo e Ponta Grossa (PR) / Publicado em 30/10/2023

