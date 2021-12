Jovem compra celular pela internet e recebe pedaço de cerâmica no lugar

A compra do iPhone 12 foi realizada na Americanas durante a Black Friday

A estudante Juliana da Cruz Brito, de 23, teve uma surpresa nada agradável ao receber uma encomenda na última segunda-feira (13). Isso porque a jovem, que comprou um iPhone 12 pela loja virtual da Americanas no dia 27 de novembro durante as promoções da Black Friday, recebeu um pedaço de cerâmica no lugar. O aparelho custou R$ 5 mil e, segundo ela, foi entregue pela transportadora Direct Log. As informações são do G1.

Já após a compra, enquanto aguardava a entrega do produto, Juliana começou a passar por problemas quando não recebeu o celular no dia estipulado, que seria 3 de dezembro. Com dez dias de atraso, em um dia que estava em casa, ela recebeu uma mensagem afirmando que a encomenda foi para o seu endereço, mas não tinha ninguém na residência. No mesmo dia, ela foi até a transportadora. “O rapaz tentou entregar na minha casa e disse que eu estava ausente. Como eu estava em casa no momento da entrega, decidi ir até a transportadora esperar pelo entregador. Quando ele chegou com a encomenda, eu senti ela meio leve e como já tinha visto relatos na internet de encomendas que chegaram errado, decidi gravar”, contou ela.

Na transportadora, ela foi orientada a ir até a lojas Americanas para ter explicações do ocorrido, já no mesmo momento ela foi até uma loja física, porém, o supervisor do estabelecimento recomendou que a jovem retornasse no dia seguinte para falar com a central de atendimento. Na terça-feira (14), em conversa com a central, ela recebeu a informação que entrariam em contato em até dois dias úteis. Ela continua aguardando o retorno.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Defesa do Consumidor e está sendo investigado.

G1

17.12.21 8h02

