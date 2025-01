Jovem de 16 anos morre baleada em SP; família diz que tiro partiu de PM durante abordagem — Foto: TV Globo/Reprodução

PM foi preso e teve arma recolhida. Secretaria da Segurança Pública informou que câmeras corporais serão analisadas e disse ainda que não compactua com excessos.

Uma adolescente de 16 anos morreu baleada na Zona Leste de São Paulo na madrugada desta sexta-feira (10). Segundo a família, ela foi atingida pelo tiro da arma de um policial militar durante uma abordagem.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que um PM foi preso e teve a arma recolhida. A gravação das câmeras das fardas também será analisada. A pasta disse que não compactua com excessos ou desvios de conduta e informou que a Polícia Civil busca imagens para esclarecer o caso. (Leia mais ao final.)

A mãe da vítima conta que estava com os filhos e alguns amigos em frente a um bar, na rua Capitão Pucci, em Guaianases, quando dois homens passaram correndo e eles foram ver o que estava acontecendo.

Os policiais, que vinham logo em seguida, abordaram o filho dela e o jogaram no chão. Nesse momento, aconteceu um disparo, que acertou Victoria Manuely dos Santos no tórax.

“Meu filho disse: ‘eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso, me solta, me solta’. E aí ele [o PM] o jogou no chão e a arma disparou. Só ouvi o tiro, e minha filha jorrando sangue”, contou Vanessa Priscila dos Santos, mãe da jovem morta.

Segundo ela, houve demora para socorrer a filha.

Foi muito feio, foi a pior coisa da minha vida, jorrou sangue, e eles [PMs] não levaram, não a socorreram. Pedi pelo amor de Deus. Ajoelhei ao pé do policial pra ele socorrer minha filha. Eles não socorreram. Eles estavam preocupados em colocar meu filho dentro da viatura.

— Vanessa, mãe da adolescente morta

Victoria chegou a ser levada para o Hospital Geral de Guaianases, mas não resistiu ao ferimento.

O irmão de Victoria soube da perda da irmã quando foi levado à delegacia pela PM e, ao ouvir da mãe que a jovem havia morrido, ele desabou no chão em desespero, chorando muito.

Desolada, Vanessa estava inconformada com a situação.

Meu filho não deve nada pra Justiça, não deve nada. Só que tem passagem, né? O erro dele. Tudo isso. Queria tanto que esse tiro fosse em mim, como eu queria, Senhor!

— Vanessa, mãe da adolescente morta

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública lamentou a morte da jovem e disse que “investiga todas as circunstâncias da ocorrência, ainda em andamento. O policial militar foi preso em flagrante e conduzido ao 50º DP onde o caso foi registrado. A Polícia Civil busca imagens que possam esclarecer os fatos”.

E acrescentou: “A Polícia Militar não compactua com excessos ou desvios de conduta e pune exemplarmente aqueles que desobedecem aos protocolos estabelecidos pela Corporação. A arma do policial foi recolhida e as imagens das Câmeras Corporais estão sendo analisadas. Um Inquérito Policial Militar será aberto para investigar os fatos”.

O caso está sendo registrado no 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista. O irmão da vítima permanece detido na delegacia, mas a polícia não foi informado o motivo da prisão.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/14:56:10

