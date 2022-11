Jovem de 18 anos morre em acidente com moto na avenida Brasil, em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Infelizmente nosso Colega e Parceiro de Longa data teve que partir, Kauã Aluno exemplar esteve quando a Escola Inaugurou, em 2018, não importava o treino fazendo Sol ou Chuva ele estava lá se preparando, até que em 2020 teve a oportunidade de ir ao Paraná seguir a carreira profissional se esforçou mais teve que Voltar esse ano de 2022. Logo foi Escalado para jogar na Seleção principal da Escola Grêmio NP, sendo um dos Atletas destaque da equipe, estamos agora na segundo Campeonato Juntos, mas ele teve partir, que Deus te Conduza a um lugar melhor meu Amigo, Sentiremos sua falta!😭😭 O departamento de esporte vem por meio deste, comunicar a perca de mais uma atleta vítima de assistente atleta Kauã Silva Bandeira da equipe do Grêmio, por este motivo não haverá o jogo entre a equipe do Grêmio neste dia 27 /11/ 22. Aos amigos e familiares a nossa condolência.

O motociclista foi socorrido pelo SAMU, com vida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no Hospital Municipal.

