Jovem que fugiu após matar soldado do Exército a tiros em roubo no Pará é preso em MT

Um jovem de 26 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso em Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá), nessa sexta-feira (25), após passar mais de dois anos foragido. Em janeiro de 2020, ele matou o soldado do Exército Jonathan Rodrigues da Silva Felix, durante roubo.

Durante diligências investigativas, os policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa com apoio do Núcleo de Inteligência (NI) da Delegacia Regional de Rondonópolis, identificaram o suspeito escondido em uma residência no bairro Rosa Bororó.

Com base nas suspeitas as equipes passaram a monitorar o endereço, e após três dias de campana no local os investigadores conseguiram abordar o rapaz, no momento em que ele saiu da casa.

Em cumprimento a ordem judicial, o preso foi conduzido até a delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente apresentado e colocado à disposição do Poder Judiciário.

Por:Jornal Folha do Progresso em 27/11/2022/12:45:28 com informações do seite Olhar Direto

