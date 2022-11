Mega-Sena: Bolão vendido em Lotérica de Novo Progresso acerta quatro dezenas e levam R$ 11,4 mil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2543 da Mega Sena, sorteado na noite deste sábado (26/11). No entanto, um bolão realizado na “LOTERICA VEM QUE TEM II” bateram na trave, e os sortudos vão dividir o montante de R$11.741,04. O bolão teve nove contas, cada um vai levar a soma de R$ 1,30456. A quina teve 138 ganhadores e pagou o valor de R$29.679,12 para cada aposta de cinco dezenas.

Os números sorteados da Mega-Sena deste sábado foram: 02-05-27-30-46-53.

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou para R$ 65 milhões. O próximo sorteio será na quarta-feira, dia 30 de novembro. As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio, em casas lotéricas, agências da Caixa Econômica ou pela internet.

Veja resultado completo AQUI

Por:Jornal Folha do Progresso em 27/11/2022/07:05:53

