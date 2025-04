Jovem de 19 anos é encontrada morta dentro de casa em Parauapebas

(Foto: Ilustração) – O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (21), no Residencial Alto Bonito.

Na manhã desta segunda-feira (21), uma jovem de 19 anos, identificada como Ana Gabriela Silva Pinheiro, foi encontrada sem vida em sua residência, localizada na Rua Marquesa, Bloco 24, no Residencial Alto Bonito, em Parauapebas, região sudeste do Pará.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 11h50 para atender uma possível ocorrência de suicídio. Ao chegar ao local, os militares constataram a veracidade da informação. Segundo relatos colhidos pela equipe, o padrasto da jovem foi a primeira pessoa a encontrar a cena, informando em seguida ao pai biológico da vítima.

De acordo com os policiais, o corpo da jovem já havia sido retirado do local onde estava enforcada e colocado sobre o sofá da casa, ação realizada pelo pai biológico antes da chegada da PM. Os órgãos competentes, como a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para realizar os procedimentos legais. A área foi isolada e preservada até a remoção do corpo.

Testemunhas também foram ouvidas no local para ajudar a esclarecer os fatos. A causa da morte será investigada e, até o momento, o caso é tratado pelas autoridades policiais como “morte a esclarecer”. Agora, o caso segue sob investigação da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas.

