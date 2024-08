Jovem de 21 anos é encontrada morta em praia de Santarém | PA; Ex-companheiro de 17 anos é o principal suspeito

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros durante as buscas pelo corpo da jovem, na praia do Pajuçara. — Foto: Carlos Farias

Segundo informações da Polícia, populares informaram que o adolescente, principal suspeito da morte da jovem, foi visto discutindo com a vítima durante o dia, enquanto ela trabalhava.

Em Santarém, oeste do Pará, o corpo de uma jovem de 21 anos, identificada como Ana Helen Alves Pereira, foi encontrado na noite de sábado (24), nas águas do rio Tapajós, na comunidade do Pajuçara, pela equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Helen, que trabalhava em uma das barracas da praia do Pajuçara, desapareceu, e a última vez que foi vista, estava na companhia do ex-namorado, que segundo informações, é um adolescente de 17 anos, que agora é o principal suspeito da morte.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a operação de buscas foi iniciada a partir de um pedido urgente da Polícia Militar.

“Foi solicitado pela PM um apoio para o trabalho de busca, que geralmente é realizado durante o dia por mergulhadores. No entanto, dadas as circunstâncias emergenciais relatadas pelo solicitante, a guarnição de serviço, composta por profissionais especializados em salvamento, assumiu a missão noturna, apesar das dificuldades”, informou Sargento Coelho, do Corpo de Bombeiros.

Segundo relatos de populares, o adolescente, principal suspeito da morte da jovem, foi visto discutindo com a vítima durante o dia enquanto ela trabalhava. A situação se agravou à noite, quando testemunhas viram os dois em uma pequena embarcação na praia, já quase deserta e com as barracas fechadas.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para o local, mas apenas pôde atestar o óbito da jovem. O Corpo de Bombeiros, que realizou as buscas, informou que não foram encontrados sinais aparentes de violência no corpo da vítima, como ferimentos por faca ou disparos de arma de fogo. Mas, testemunhas afirmam que o ex-namorado dela teria afogado a jovem.

Logo após o corpo ser encontrado, a polícia iniciou as diligências para localizar o adolescente. Imagens de uma câmera de segurança instalada em uma residência próxima à praia mostraram o suspeito caminhando tranquilamente pela estrada do Pajuçara, carregando a bolsa da vítima nas costas. Essas imagens foram entregues à polícia, que rapidamente identificou o adolescente e localizou a casa onde ele morava. Mas, ao chegarem ao local, os policiais descobriram que o suspeito já havia fugido.

As câmeras de segurança da residência que o adolescente tomava conta registraram o momento em que ele chegou ao local, ainda com a bolsa de Helen, trocou de roupa e, em seguida, pulou o muro e saiu em direção a uma área de mata.

Até a última atualização desta reportagem, a polícia seguia à procura do suspeito.

Fonte: *Colaborou, Blog do Pião e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2024/07:53:07

