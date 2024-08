Homem é assassinado a golpes de faca e suspeito é flagrado chutando cadáver em Óbidos | PA

Moradores registram momento, que suspeito de desferir os golpes, chuta a vítima — Foto: Divulgação

O crime aconteceu na noite de sábado (24), na comunidade Saubão, localizada na região do Cruzeirão.

Um homem identificado apenas pelo apelido de “Taú” foi morto a golpes de faca na noite de sábado (24), na comunidade de Saubão, localizada na região do Cruzeirão, município de Óbidos, no oeste do Pará. Moradores registraram em vídeo, um homem identificado pelo pré-nome João, como principal suspeito do homicídio, chutando o corpo da vítima após desferir os golpes fatais.

Segundo relatos de testemunhas, Taú havia chegado ao local para participar de uma rifa que estava sendo realizada na comunidade. E sem motivo aparente, João desferiu várias facadas em Taú, que não teve tempo de se defender.

A motivação do crime ainda é desconhecida, e as autoridades foram acionadas para investigar o caso. A Polícia Militar esteve local do crime, onde realizou os primeiros procedimentos e aguardava a chegada da equipe de perícia.

Até a publicação desta reportagem, o corpo da vítima ainda não havia sido removido do local pelas autoridades competentes.

Este é o segundo homicídio registrado na comunidade em menos de um mês, o que gera preocupação com a segurança local. O crime será investigado pela Polícia Civil, que buscará esclarecer as circunstâncias do assassinato e responsabilizar os envolvidos.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2024/07:56:36

