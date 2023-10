Hospital Castelo de Sonhos, informa e previne contra câncer de mama

Unidade tem perfil de baixa complexidade e é restrita a internações de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) referenciados pela Atenção Básica – (Foto: Divulgação)

No Hospital de Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho (HGPCS), em Altamira, município do sudoeste do Pará, uma iniciativa de conscientização realizada nesta quinta-feira (19), ofertou informações e destacou a prevenção do câncer de mama.

No encontro, o médico ginecologista e obstetra Valbert Florindo Sales destacou a importância da prevenção para manter a saúde em dia. Além da mamografia bianual para o rastreio do câncer de mama entre as mulheres de 50 a 69 anos, o especialista enfatizou a necessidade de atenção a diversas outras condições que podem diminuir a qualidade de vida das mulheres.

Entre as ações necessárias então o preventivo do colo uterino, o rastreio de câncer de intestino grosso e a prevenção de osteoporose, quedas, depressão, suicídio, ansiedade, acidentes e traumas diversos.

“O mês de outubro pode ser muito mais rosa quando entendemos que promover a saúde de uma população é muito mais amplo do que simplesmente um exame para uma doença. Além disso, também devemos nos preocupar em controlar os excessos na tentativa de promover saúde, identificando e diminuindo as ações desnecessárias que podem configurar risco à saúde”, afirmou o ginecologista.

Conhecimento

A coordenadora administrativa do hospital, Thaynar Costa Veras, destacou o papel do HGPCS na conscientização da comunidade, mesmo não sendo referência para o tratamento do câncer de mama. Ela ressaltou que a unidade realiza atendimentos e encaminha os pacientes para o acompanhamento necessário. “A equipe organizou esse singelo momento de bate-papo entre médico especialista, usuários e colaboradores para abordar sobre a prevenção e orientações relacionadas ao câncer de mama. É satisfatório poder compartilhar esses conhecimentos gerais e incentivar a prevenção aos nossos usuários”, enfatizou.

Além do corpo clínico do hospital, a assistente de faturamento Elaine Cruz também expressou sua satisfação em participar da palestra relacionada ao Outubro Rosa. Ela ressaltou como a iniciativa a ajudou a adquirir mais conhecimento sobre o câncer de mama e o autocuidado. “Pude entender a importância do autocuidado e, assim, vou poder repassar o que aprendi para meus familiares. Creio que muitas senhoras depois dos 50 anos não têm esse conhecimento sobre as prevenções, e cabe a nós compartilharmos”.

Diretor-geral da unidade, Diego Carlis afirma que a iniciativa visa não apenas a tratar doenças, mas também a educar a população sobre a “importância da prevenção e do autocuidado, contribuindo para o aumento do nível de saúde da população”. Ele ainda destaca que a ação é um “testemunho do nosso compromisso com a comunidade e da importância que atribuímos à saúde de nossos usuários”.

Ainda durante o evento, após a palestra, a equipe da unidade disponibilizou uma roleta para os usuários interagirem, com alguns brindes para quem participasse. Com a atividade, os profissionais conseguiram direcionar algumas mulheres ao exame de ultrassom de mama, que possibilita ao médico identificar se existe algum nódulo que necessite de tratamento ou exames mais aprofundados, como mamografia. Várias pessoas deixaram o hospital com agendamentos.

Serviço

O Hospital de Castelo de Sonhos João Trevisan Sobrinho (HPCS) está em funcionamento desde julho de 2020 e tem promovido melhorias na área da saúde aos moradores do distrito e de localidades próximas.

A unidade tem perfil de baixa complexidade e é restrita a internações de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) referenciados pela Atenção Básica dos municípios.

O hospital também facilita o acesso aos serviços médicos para a população que vive à margem das rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Santarém-Cuiabá). Ele integra a rede de saúde do governo do Estado, e é administrado pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

