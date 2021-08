Jovem de 22 anos mata à faca ex-companheira de 19 anos em Itaituba (PA)

Daniel Ferreira confessou ter morto Carina Machado por ela ter rompido com ele, após dois anos de relacionamento entre namoro e convívio marital (Foto:Reprodução / Site Giro Portal)

O feminicídio foi motivado pelo término do relacionamento após dois anos entre namoro e convívio conjugal

De acordo com a polícia, Daniel Silva Ferreira, de 22 anos, confessou ter morto à faca Carina Dias Machado, de 19 anos, na manhã desta quinta-feira (5), por ela não querer mais viver com ele, após dois anos de relacionamento, entre namoro e convívio marital. Com informações do site Giro Portal.

A jovem foi surpreendida com golpes no queixo e pescoço quando estava deitada em uma rede dentro da casa dela. Ele foi preso pouco tempo depois, por volta das 8h30, no Distrito de Miritituba, pertencente ao município de Itaituba, no sudoeste do Pará.

A vizinhança ficou chocada com a estupidez do crime. O homicídio ocorreu na casa de Carina Machado no residencial Vale do Piracanã. Policiais militares chegaram a Daniel Ferreira por denúncias de populares.

Segundo a polícia, um primo do acusado o ajudou na fuga após o assassinato da jovem. A intenção de Daniel era seguir para a Comunidade de Pedra Branca, onde ele tem familiares. Ele pensava em pedir ajuda e lá se esconder, informou a PM.

O caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Itaituba, para onde o suspeito foi levado. O casal após um tempo de namoro passou a morar juntos, e após a separação ele passou a perseguir a vítima.

Testemunhas disseram que, mesmo ferida, Carina ainda conseguiu correr para fora da casa e pedir ajuda aos vizinhos nesta manhã de quinta-feira. As pessoas relataram à polícia que o casal sempre se encontrava, e no momento do crime ouviram gritos, foi quando saíram para a rua e viram Carina ensanguentada.

Carina foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu pouco tempo depois por causa dos graves ferimentos na região superior do corpo.

