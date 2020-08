Jovem de 24 anos é baleada dentro de boate em Novo Progresso

– Uma jovem de 24 anos foi baleada durante a madrugada deste domingo (30) por um homem durante uma confusão dentro da Boate Vip , no Bairro Bela Vista , em Novo Progresso, está internada, fora de perigo.

Conforme foi apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, Edinei Leandro Silva,vulgo Silva [com várias passagens pela polícia], foi retirado pelos seguranças para fora da boate, Edinei retornou para boate armado e disparou , “é provável que ele queria atingir os seguranças e acabou atingindo a Jovem”, disse a polícia para o Jornal Folha do Progresso. Ainda segundo a policia , Edinei faz menos de 40 dias que saiu da cadeia, a arma que ele usou foi calibre 32, conforme projetil encontrado no local.

A jovem Ana Maria Rodrigues de 24 anos, foi atingida no quadril e socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e para um hospital municipal, onde permanece internada em observação.

O acusado, foi detido por seguranças da boate, até a chegada dos militares. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e levado para a delegacia, onde aguarda audiência de custodia.

