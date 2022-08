Jovem desaparecido desde terça-feira (9) é encontrado morto, no Pará

O corpo do rapaz foi encontrado amarrado e em avançado estado de decomposição. (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

De acordo com a polícia, ele tinha saído de casa para comprar um caderno

Um jovem de 22 anos, dado como desaparecido desde terça-feira (9), foi encontrado morto na última quinta-feira (11), em uma área do Residencial Tiradentes, no bairro Morada Nova, em Marabá, sudeste do Estado.

De acordo com as informações da polícia, Samuel Bandeira de Souza morava no Residencial Jardim do Éden, no núcleo São Félix, e foi visto pela última vez ao sair de casa para comprar um caderno.

Desde então, familiares e amigos buscavam por informações que levassem ao paradeiro de Samuel e o Disque Denúncia do Sudeste do Pará chegou a publicar um cartaz de desaparecido com a foto do jovem. O corpo de rapaz foi encontrado amarrado, com sinais de que havia sido arrastado e em avançado estado de decomposição. Em análise preliminar, a polícia científica apontou que a cabeça dele foi atingida por golpes de objeto contundente, o que pode indicar a causa da morte. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso.

Qualquer informação que ajude as autoridades policiais a desvendar este caso pode ser repassada ao Disque Denúncia do Sudeste do Pará. Os contatos são (94) 3312-3350 e Whatsapp (94) 98198-3350. Não é necessário se identificar. (Com informações do Tay Marquioro).

Jornal Folha do Progresso em 15/08/2022

