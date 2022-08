PM prende ‘poeta’ por roubo a posto de combustível, no Pará

Rosielton Gama dos Santos, conhecido como Poeta, ao ver a viatura, tentou fugir pela mata, mas não escapou do cerco e foi preso (Foto:Divulgação/PM)

O suspeito possui uma extensa ficha criminal incluindo homicídio, tentativa de homicídio e estupro

Rosielton Gama dos Santos, conhecido como Poeta, foi preso pelo 74° Pelotão Destacado da Polícia Militar em Cachoeira do Arari, município localizado na região do Marajó, no Pará, sob a acusação de roubo a mão armada a um posto de combustíveis. (Com informações do site Notícia Marajó).

Segundo explicou o coronel Josimar Leão, gestor do 11° Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, os militares receberam a denúncia sobre um assalto ao posto localizado no Centro de Cachoeira do Arari. As informações apontavam para um homem que teria utilizado uma faca e um capuz preto durante a ação.

Nas buscas pelo bairro Choque, os militares localizaram um homem com as características informadas pelo comerciante. Poeta, ao ver a viatura, tentou fugir pela mata, mas não escapou do cerco e foi preso. Com o suspeito, os policiais conseguiram encontrar a faca e o capuz, além de R$ 187 em espécie e dois aparelhos celulares.

De acordo com a polícia, Poeta possui uma extensa ficha criminal incluindo homicídio, tentativa de homicídio e estupro. Poeta foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Arari para registro da prisão em flagrante.

