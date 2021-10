Jovem é assassinado a tiros horas antes de viajar no oeste do Pará

Foto: llustração – Durante a madrugada deste sábado (2), o jovem Wanderley Sampaio Santos, de 20 anos, foi executado com vários disparos de arma de fogo na Esplanada do Xingu, em Altamira, no oeste do Pará. Ninguém foi preso.

Os criminosos chegaram ao local, chamaram a vítima pelo nome e dispararam contra ela seis vezes, acertando três tiros. Wanderley chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no Hospital Regional Público da Transamazônica.

De acordo com a mãe do jovem, a família não tem conhecimento da motivação do crime. Wanderley estava com uma viagem programada para horas depois, porém foi assassinado. De acordo com a Polícia Militar, o homicídio possui características de crime de pistolagem. (Portal Debate Carajás, com Confirma Notícia)03/10/2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...