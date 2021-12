Jovem é morta a facadas um dia após deixar a cadeia

Camila Sousa Lima foi assassinada horas depois de ter deixado a cadeia, para onde foi levada por envolvimento em furto a um supermercado. – (Foto:Reprodução / Portal 24 Horas News)

Um crime com data e hora marcadas. É como se pode chamar o assassinato de Camila Sousa Lima, 20 anos, morta a golpes de faca na manhã da última quinta-feira (16), em Uruará. A vítima havia deixado a cadeia um dia antes, depois de ser presa por envolvimento no furto a um supermercado da cidade. As informações são do portal Plantão 24 Horas.

O assassinato ocorreu por volta das 6 da manhã, no Bairro Nova Uruará. A vítima foi atingida na região do pescoço. Segundo informações levantadas pela polícia, ela teria sido vista acompanhada de dois homens em um galpão abandonado, que fica próximo a uma lagoa. Os três estariam fazendo uso de drogas.

Camila seria usuária de entorpecentes e já estaria marcada para morrer. Por esse motivo, inclusive, a jovem tinha planos de ir embora de Uruará. A polícia ainda não tem pistas do autor do crime e deve abrir inquérito para apurar o homicídio.

O Liberal

17.12.21 20h47

