Jovem é morto a facadas durante festa de Ano Novo no sudoeste do Pará

Na madrugada do dia 1º de janeiro de 2025, a Polícia Militar foi acionada por populares para atender a uma ocorrência de esfaqueamento durante a festa de Réveillon realizada na Praça Fuso Horário, no centro de Placas, no Pará.

Ao chegar ao local, a guarnição confirmou o ocorrido. A vítima, identificada como Júlio Cesar Batista da Silva, de 18 anos, estava com ferimentos no abdômen e no rosto, aparentemente causadas por faca. Uma equipe de ambulância do hospital municipal foi acionada e realizou o socorro, conduzindo o jovem para atendimento médico.

Em seguida, os policiais iniciaram buscas nas proximidades e localizaram o suspeito, Rogério Dutra Silva, próximo ao local do crime. Rogério foi encontrado com manchas de sangue na bermuda e confessou o ataque após ser informado da existência de câmeras de segurança que registraram o ocorrido. Ele alegou que esfaqueou a vítima em represália a um soco que teria recebido no rosto.

O canivete usado no crime foi localizado em um mostruário de sandálias em uma conveniência próxima. De acordo com a Polícia Militar, foi necessário o uso de algemas, uma vez que o suspeito apresentava comportamento agressivo e risco de fuga.

Rogério e a arma do crime foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Placas para os procedimentos legais. Mais tarde, no hospital municipal, foi confirmado que Júlio Cesar Batista da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu na emergência. O caso segue sob investigação que agora trabalha para esclarecer os detalhes e as circunstâncias do crime.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2025/10:31:05

