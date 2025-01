Foto: Reprodução | O que deveria ser uma noite de celebração e união na virada do ano no Lago Municipal de Novo Progresso acabou se transformando em um cenário de confusão e desordem. Pelo menos 20 brigas e tumultos foram registrados durante a festa de confraternização, marcando negativamente um evento que deveria simbolizar renovação e alegria.

De acordo com relatos, os seguranças presentes trabalharam incessantemente para conter os episódios e amenizar as situações de conflito, mas a recorrência das confusões trouxe insegurança e desconforto para muitos dos presentes. “A ideia era celebrar com a família e amigos, mas a noite acabou sendo marcada por medo e tensão. Isso não pode continuar acontecendo”, lamentou um dos participantes.

Conscientização para o Futuro

Eventos como este são momentos para reunir a comunidade em harmonia, mas a violência compromete o bem-estar de todos. É necessário refletir sobre a importância do respeito mútuo, controle do consumo de álcool e prevenção de comportamentos agressivos em ambientes públicos. Autoridades locais e organizadores precisam investir em estratégias de segurança mais abrangentes e educativas para evitar que episódios como esse se repitam.

Festas comunitárias devem ser sinônimo de alegria e confraternização, e não de medo e violência. Que 2025 seja um ano de reflexão e ações concretas para resgatar o verdadeiro espírito de celebração.

Brigas e confusões marcam a virada de Ano no lago municipal de Novo Progresso | PA Leia mais: https://t.co/q64dmftboV pic.twitter.com/LU7BCOANEn — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 2, 2025

