Guarda Distrital é executado a tiros no Pará

Éder era lotado como guarda distrital pela prefeitura de Augusto Corrêa e estava atuando havia quatro meses (Foto:Reprodução)

Éder Antônio Picanço Ferreira foi alvejado com cinco tiros e morreu na hora, na Vila de Araí

O Guarda Distrital de Augusto Corrêa, Éder Antônio Picanço Ferreira, foi executado a tiros na tarde deste domingo (26), na Vila de Araí, distante cerca de 60 quilômetros da sede do município do nordeste paraense. A Polícia Civil informou que está investigando a autoria e motivação do crime. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Testemunhas contaram às autoridades que o crime aconteceu no início da tarde. Éder estava almoçando, em sua residência, na Rua Principal da vila, quando dois homens encapuzados chegaram em uma motocicleta. Um deles sacou um revólver e fez oito disparos contra a vítima. Éder foi atingido com pelo menos cinco tiros e morreu na hora.

Éder era lotado como guarda distrital pela prefeitura de Augusto Corrêa e estava atuando havia quatro meses. As Polícias Civil e Militar foram acionadas e estiveram no local para dar início às investigações. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) fez a perícia criminal e a remoção do corpo.

Os autores do crime fugiram do local e estão foragidos. Qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos suspeitos pode e deve ser repassada às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Por:Redação Integrada

