Jovem é morto com tiro no peito em Goianésia do Pará

Ninguém foi preso até o momento e as causas do homicídio ainda são desconhecidas – (Foto:

Reprodução / Redes sociais)

Manoel não teve chances de defesa e morreu ainda no local.

O jovem Manoel Douglas Costa de Jesus, de 18 anos, foi a vítima de um homicídio registrado na madrugada desta terça-feira (7), no município de Goianésia do Pará, na região sudeste paraense. Ninguém foi preso até o momento. As informações são do site Zé Dudu.

O homicídio foi registrado na rua Nova Olinda, bairro Centro. De acordo com depoimento de Gleiciane da Silva, irmã de Manoel de Jesus, era por volta de 2h da madrugada quando seu irmão foi assassinado com um tiro que atingiu o tórax. Manoel não teve chances de defesa e morreu ainda no local. Uma funerária da cidade removeu o corpo do rapaz ao necrotério do Hospital Municipal.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Goianésia do Pará local, responsável pelas investigações. As autoridades policiais trabalham na análise de imagens de câmeras de segurança, instaladas nas proximidades do local do crime para tentar identificar e, posteriormente, localizar os autores do homicídio, que ainda tem motivação desconhecida. Qualquer informação que ajude nas investigações pode ser repassada à polícia através do Disque-Denúncia 181.

Fonte:O Liberal

07.12.21 20h03

