Jovem indígena é resgatado após 13 dias desaparecido dentro de mata fechada em Altamira, no Pará

Indígena de 17 anos é resgatado pelo Exército após treze dias desaparecido dentro de mata fechada, em Altamira — Foto: Reprodução/Exército Brasileiro

Adolescente de 17 anos foi encontrado pelo Exército desidratado e desnutrido dentro de Terra Indígena (TI) Kuruaya.

Um jovem indígena, de 17 anos, que estava desaparecido desde o dia 31 de julho, foi encontrado desidratado, desnutrido dentro de mata fechada, em Altamira, no sudoeste do Pará. Ele foi resgatado por grupo de busca e salvamento do Exército no domingo (13).

As buscas começaram na sexta-feira (11), com ajuda de uma aeronave remotamente pilotada (SARP) para cobrir a área. O rapaz foi localizado na Terra Indígena (TI) Kuruaya com apoio do Corpo de Bombeiros e indígenas locais, que já haviam o procurado, mas sem êxito.

As buscas partiram do último ponto conhecido onde o adolescente havia sido visto pela última vez. Dez militares saíram em investidas de resgate e rastreamento em ambientes de selva com o apoio de aeronave do Destacamento de Aviação do Comando Militar do Norte (CMN).

A base de operações foi estabelecida na Aldeia Anapiwi, dentro da Terra Indígena Kuruaya, de onde o jovem faz parte. Segundo o Exército, foram vasculhadas, minuciosamente, diversas áreas ao redor, enquanto os soldados rastreadores buscavam por terra o adolescente.

Apesar dos sinais de desidratação e desnutrição, o estado de saúde da vítima foi considerado estável. Ele recebeu os primeiros atendimentos de médico do Exército Brasileiro. Por fim, ele retornou para aldeia Anapiwi, o que foi marcado por momento emocionante entre a comunidade.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2023/19:00:22

