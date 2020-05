Polícia apreende 26 adolescentes durante festa com drogas e bebidas em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, o organizador da festa estava buscando os menores na cidade e levando para a festa. Segundo os policiais, ele autorizava que os menores permanecessem e ingerirem bebidas alcoólicas no local. O suspeito foi preso em flagrante e deve ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra. Por TV Centro América 13/05/2020 15h13

Uma festa com pelo menos 50 pessoas foi fechada em uma chácara em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, na noite dessa terça-feira (12), devido à aglomeração. No local, a Polícia Militar apreendeu 26 adolescentes.

