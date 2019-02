Jovem morre afogado na piscina do Barrudada Hotel em Santarém

De acordo com informações, era por volta de 16h, de domingo(3), quando um banhista localizou a vítima no fundo da piscina do Barrudada Hotel.

O Samu chegou a ser acionado, porém, ao chegarem no local, o jovem identificado como Elicharlisson Quintino da Silva, 16 anos, já estava sem vida.

Relatos de testemunhas, que uma criança tinha avisado aos banhistas que alguém estava se afogando, no entanto, os adultos não ligaram para o ocorrido.

Cerca de uma hora depois desta informação é que um dos banhistas sem querer, acabou localizando a vítima.

Em nota, o Barrudada Tropical Hotel informou:

“É com grande pesar que a Equipe Barrudada Tropical Hotel informa que está à disposição da família, polícia e imprensa no que for necessário a respeito do falecimento do rapaz nas dependências da piscina. Constatamos que o mesmo não fazia parte de nossos colaboradores, não estava hospedado e – de acordo com as imagens das câmeras de segurança – não entrou pelo Hall do hotel. Informamos também que havia um evento particular no ambiente, porém, segundo os organizadores, o rapaz não era conhecido pelos convidados. Relataram apenas que viram ele acompanhado por outra pessoa no local – no ambiente sempre há hóspedes e outras pessoas utilizando a área de lazer – porém na hora do fato, a mesma não se encontrava. Por volta das 16h, foi notada uma situação diferente na piscina. O SAMU foi imediatamente acionado para prestar socorro. Tomamos todas as medidas possíveis”.

RG 15 / O Impacto

