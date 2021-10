Jovem morre após ser esmagado por brinquedo em parque de diversões

(Foto:Reprodução) – Outras cinco pessoas, que tentaram ajudar o rapaz, ficaram feridas durante o acidente

O jovem William Ribeiro, de 29 anos, morreu após ser esmagado por um brinquedo dentro de um parque de diversões, na noite de quinta-feira (28), em São Paulo. Segundo relatos do dono do parque à polícia, o operador revelou que o rapaz havia tirado a grade de proteção e ficado em pé com o brinquedo em movimento. A atração em questão, chamada de ‘Supeman’, deixa os clientes sentados enquanto faz movimentos no ar. Temendo algum acidente, o homem decidiu interromper o funcionamento do brinquedo. Nesse momento, o rapaz caiu e foi prensado pela estrutura.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras cinco pessoas, entre 19 e 28 anos, que desceram do brinquedo para ajudar o rapaz, também ficaram feridas. Elas foram socorridas pelo Samu e Corpo de Bombeiros.

O dono do parque e operador foram encaminhados para a delegacia e permanecem à disposição da justiça, o caso está sendo investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal culposa. A perícia já ouviu alguns envolvidos no acidente e busca identificar o que de fato aconteceu. O responsável pelo parque informou que prefere não se manifestar no momento.

