Jovem morre atropelado na noite de Natal em Altamira

O condutor do automóvel envolvido na batida teria se retirado do local com medo de represálias; ele não foi identificado – (Foto:Reprodução/ Confirma Notícia)

A Polícia Científica analisou e removeu o cadáver, após coletar vestígios que deverão ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.

Juan Pedro Dantas Silva, 18 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na noite de sábado (24), véspera de Natal, em Altamira, sudoeste do Pará. A tragédia ocorreu num cruzamento do RUC Laranjeiras. O jovem estava em uma motocicleta e, ao passar pela esquina das ruas Manduba e Tambaqui, foi atingido por um carro de passeio.

Moradores contaram que o condutor do automóvel teria se retirado do local com medo de represálias. O motorista não foi identificado. A vítima foi socorrida ainda no local do acidente, mas não resistiu e morreu. As informações são do site Confirma Notícia.

“O rapaz [motorista do carro] não deu assistência para ele [Juan], porque ficou com medo do pessoal linchar ele, aí ele foi embora. Mas eu vi a hora em que ele passou e ele bateu no rapaz. Ele vinha aqui direto na nossa rua [Tambaqui], e ele [motociclista] vinha subindo com a cerveja na mão. Foi na hora em que o condutor do carro bateu nele”, relatou uma testemunha. Ainda de acordo com a testemunha, a pancada em Juan foi tão forte que ele foi arremessado e caiu em cima de uma calçada.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) esteve no local e, segundo o órgão, a motocicleta já havia sido retirada, possivelmente pelos familiares ou moradores da área. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil. A Polícia Científica analisou e removeu o cadáver, após coletar vestígios que deverão ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.

Moradores relataram também que Juan teria avançado a preferencial, porém essa versão não foi confirmada pelas autoridades policiais. A Polícia Civil abriu um inquérito e investiga o caso.

