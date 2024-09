Jovem “morto” levanta surpreso durante reportagem sobre acidente em Alagoas

(Foto: Reprodução) – No vídeo que viralizou nas redes sociais, o jovem aparece ao fundo, surpreso, enquanto o repórter anuncia sua morte; a cena, porém, fazia parte da gravação de um filme na cidade de Palmeira dos Índios e chegou a ser divulgada por alguns sites como uma notícia real.

Em um vídeo que tem viralizado nas redes sociais, uma cena de “reportagem” tem gerado bastante repercussão. Na gravação, o jornalista anuncia a morte de um rapaz, enquanto, ao fundo, o suposto “defunto” aparece de pé, com os olhos arregalados e uma expressão de perplexidade.

Segundo informações, o vídeo faz parte de uma simulação realizada pela prefeitura de Palmeira dos Índios, em Alagoas, em parceria com uma equipe de filmagem, para alertar sobre os perigos do trânsito e conscientizar a população sobre a importância da segurança nas ruas. No entanto, algumas páginas chegaram a compartilhar o vídeo acreditando se tratar de uma verdadeira reportagem, o que contribuiu ainda mais para a viralização do momento.

“Se trata de um filme do qual faço parte como ator e coordenador de ação, o filme se chama ‘Brincadeira ou Consequência?’, do diretor Matheus Monteiro. Durante os ensaios, eu resolvi gravar esse momento, pois a imagem era muito curiosa e engraçada, só não imaginei que fosse viralizar tanto e que pessoas iriam acreditar que de fato é alguém que ressuscitou durante uma reportagem!”, explicou Fillipe Ramos, coordenador de ação do filme.

