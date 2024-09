Hospital Regional do Tapajós garante acesso a cirurgias em coluna vertebral

(Foto: Reprodução) – Especializado em traumatologia, o HRT oferece atendimento gratuito em mais de 20 especialidades. Entre 2022 e 2024 foram realizados 660 procedimentos neurológicos.

O Governo do Pará vem garantindo à população do sudoeste paraense acesso a cirurgias neurológicas, especialmente na coluna vertebral, no Hospital Regional do Tapajós (HRT), no município de Itaituba. Entre 2022 e 2024 foram realizados 660 procedimentos neurológicos, incluindo 260 cirurgias em coluna, reforçando o compromisso estadual com a assistência em saúde especializada em todas as regiões.

Antônio Alberto de Souza já voltou a andar após ser operado pela equipe do HRT Antônio Alberto de Souza já voltou a andar após ser operado pela equipe do HRT Foto: DivulgaçãoUm dos pacientes beneficiados é Antônio Alberto Jorge Soares de Sousa, 70 anos. Nascido no Estado do Maranhão, mas morador de Uruará, município da Região de Integração Xingu, há mais de 30 anos, Antônio sofreu um grave acidente ao cair de uma ponte, fraturando a coluna e ficando impossibilitado de andar.

“Passei dias deitado. Mal conseguia ficar sentado por causa da dor. Hoje, já consigo andar, e agradeço a Deus e à equipe do Hospital Regional do Tapajós por salvarem minha vida. Mesmo longe da minha cidade, fui muito bem cuidado. Recebi o tratamento que preciso para voltar a andar”, garantiu Antônio de Sousa.

Procedimentos – O Hospital Regional do Tapajós é especializado em traumatologia, mas também oferece serviços em mais de 20 especialidades. Segundo o diretor-geral da unidade, Jefferson Barbosa, o número de procedimentos neurológicos é expressivo.

“Em 2022, realizamos 244 cirurgias neurológicas, com uma média de 20 procedimentos mensais. Desses, 10 foram cirurgias de coluna e os demais incluíram tratamentos, como hérnia de disco, craniectomia descompressiva e implantes, com a instalação de Cateter de Derivação Ventricular Peritonial (DVP) e instalação de Cateter de Derivação Ventricular Externa (DVE)”, informou o gestor da unidade da rede pública estadual de saúde.Hospital Regional do Tapajós garante atendimento especializado no sudoeste paraenseHospital Regional do Tapajós garante atendimento especializado no sudoeste paraense.

(Foto: Divulgação)

Já em 2023, o número de procedimentos chegou a 261, mantendo uma média de 21 cirurgias mensais, com destaque novamente para as cirurgias em coluna vertebral. “Neste ano, de janeiro a setembro de 2024, o Hospital já realizou 155 procedimentos neurológicos. Em termos percentuais, cerca de 47% das cirurgias neurológicas realizadas entre 2022 e 2024 foram de coluna”, completou o diretor-geral. Apenas no primeiro semestre de 2024 foram registrados 2.944 procedimentos cirúrgicos.

Serviço: O Hospital Regional do Tapajós, pertencente ao Governo do Pará, é gerenciada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade dispõe de 153 leitos de internação, e conta com Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) adulto, pediátrica e neonatal.

Fonte: Sammya Ferreira – Ascom/HRT – Governo do Pará (SECOM) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2024/16:52:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...