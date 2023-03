Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de jovem em ocupação de Santarém

(Foto:Reprodução / O Impacto) -A Polícia Civil acredita que a morte da vítima tenha sido vingada pelo o assassinato de ‘Pânico’

Jonas Soares Cerdeira, 22 anos, foi assassinado no mês passado em Santarém

Marcos Elielson Silva de Sousa foi preso na manhã desta sexta-feira (10) após cumprimento de um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio em Santarém, região oeste do Pará. A polícia o apontou como um dos autores da morte de Jonas Soares Cerdeira, 22 anos. O assassinato ocorreu no mês passado na do Maracanã, na rua F, às proximidades do Juá.

As autoridades disseram que Jonas estava na frente da casa dele capinando quando foi surpreendido por ocupantes de um carro preto. A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo, na região do peito, e morreu na hora.

Rônald de Castro Cardoso também estava no local e foi baleado no abdômen. Entretanto, ele conseguiu ser socorrido e não morreu.

Motivação do crime

Segundo o delegado Renan Viana, da Delegacia Especializada em Homicídios (DEH), a motivação do crime estaria relacionada com vingança, por conta de ter ligação com a morte de Aleksandr Guimarães Sena, de 20 anos, apelidado “Pânico”. O rapaz foi torturado, executado e depois teve o corpo desovado em uma área de mata da Comunidade Santa Rita, também em Santarém. O cadáver de Pânico ocorreu em janeiro deste ano.

“Ele [Jonas] foi vítima, juntamente com o ‘Pânico’, no início de janeiro. Foi vítima da família do Marcelino, que também tiraram a vida do ‘Pânico’. E ele [Marcos] figurava como vítima, mas foi um dos que estavam lá, para se vingar, acabaram matando o Jonas que não tinha nenhuma relação com aquele crime, mas era amigo da família do Marcelino”, revelou o Renan ao portal O Impacto.

Leonardo foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Santarém e já está à disposição da Justiça.

‘Matei e, se pudesse, faria de novo’, diz suspeito de envolvimento na morte de ‘Pânico’ em Santarém

Marcos Elielson Silva será interrogado e depois encaminhado para o Complexo Penitenciário de Santarém.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/03/2023/10:06:55 com informações do portal O Liberal

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...