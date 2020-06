Juiz do TRF derruba liminar que impedia transporte de madeiras compra de ouro continua proibido

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Juiz Federal ITALO FORAVANTI SABO MENDES , do distrito Federal, suspendeu nesta terça-feira (09), parte da decisão deferida em maio pela juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe , da 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária do Amazonas, concedeu tutela de urgência para obrigar União, Ibama, ICMbio e Funai a estabelecerem plano emergencial contra o desmatamento e a infecção de comunidades indígenas pelo coronavírus.

