Morre em hospital mecânico baleado na porta de casa em Novo Progresso

Morreu no Hospital (Clinica Sinhá) “Maikon dos Santos Oliveira” de 28 anos , vítima de atentado praticado na noite do quinta-feira, 24 de junho de 2021, na cidade de Novo Progresso. De acordo com informações da polícia que investiga o caso, os assassinos teriam utilizado de uma motocicleta para praticar o crime.

