Júri popular entra no segundo dia e ouve acusados de matar Casal em frete aos filhos em Novo Progresso

(Osni Cardoso e Ana Paula foram assassinados em outubro de 2021 – (Foto: Redes sociais)

O júri que teve inicio na manhã desta terça-feira, 31 de janeiro de 2024, foi noite adentro, e por volta da meia noite foi suspenso para continuar nesta quarta-feira , 1 de fevereiro de 2024. Testemunhas serão ouvidas neste segundo dia.

Sentença deve sair nesta quinta (01/02)

Orli Cardoso e Ana Paula foram assassinados em frete aos filhos em 2021, na área rural de Novo Progresso.

Dois dos cinco réus no processo sobre o assassinato do casal Orli Cardoso de 47 anos e Ana Paula Mendes, de 25 anos, estão em a júri popular.

Foram ouvidos dois réus Luiz Henrique Martininelli e Rael Sandis de Salles, o Júri acontece na Câmara Municipal de Novo Progresso, os dois são acusados por crimes contra a vida de Orli Cardoso e Ana Paula.

São cinco pessoas presas e envolvidas neste crime.

Eles se tornaram réus pelos crimes de duplo homicídio qualificado.

De acordo com a decisão, “indícios de autoria [dos crimes] são encontrados na ação”. Além disso, para à polícia,o crime está esclarecido e os réus “Luiz Henrique Martininelli e Rael Sandis de Salles” (pistoleiros contratados) confessaram e deram detalhes do crime”. Ainda segundo o documento, os dois réus teriam, também, confessado à Justiça “a prática criminosa”. O júri esta acontecendo em Novo Progresso ,nas dependências da Câmara Municipal.

Outros envolvidos- As duas mulheres Josélia Cardoso (irmã da vítima/ ORLI) e Vanessa Machado ( prima do casal ), durante audiências, eles teriam permanecido calados. Por esse fator e por ação de recurso as duas acusadas de ter contratado os pistoleiros e arquitetado o crime, ainda não tem data do júri marcada, continuam presa até o final do recurso.

O caso repercutiu à época na imprensa. A irmã e prima das vítimas foram presas naquela ocasião envolvidas nos crimes, segundo a acusação feita pelo Ministério Público (MP). Além delas, mais três homens são acusados.

