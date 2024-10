Justiça autoriza soltura de delegado preso por envolvimento em golpes milionários contra bancos no Pará

Delegado Arthur Nobre é suspeito de envolvimento em golpes milionários contra bancos no PA — Foto: Reprodução/TV Liberal

Arthur Afonso Nobre de Araujo Sobrinho estava detido desde 18 de outubro quando se apresentou na Corregedoria da Polícia Civil.

A Justiça do Pará autorizou nesta quinta-feira (24) a soltura do delegado Arthur Nobre que estava preso suspeito de envolvimento em um esquema de obtenção de empréstimos milionários por meio de fraudes, em Belém.

Ele estava detido desde 18 de outubro quando se apresentou na Corregedoria da Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informou que o delegado foi posto em liberdade mediante decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Na última terça-feira (22) ele foi exonerado da função de diretor da Seccional do Comércio onde atuava. A decisão da exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado, pelo Chefe da Casa Civil, Luiziel Guedes. O g1 tenta contato com a defesa do suspeito.

Segundo as investigações, o delegado teria ligação com crimes de estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa.

A Polícia acredita que o delegado tenha participação em um esquema que lucrou mais de R$ 10 milhões com empresas de fachada, geralmente no setor de construção civil, onde apresentavam documentos falsos de imóveis inexistentes como garantia para a obtenção de empréstimos bancários.

O caso foi denunciado em 2022 por um fundo de investimentos de São Paulo. O ministério público investiga o caso, que está em segredo de justiça.

Outras pessoas chegaram a ser presas na operação, como o ex-cartorário Diego Kós Miranda, a advogada Giseanny Valéria Nascimento da Costa e um empresário.

