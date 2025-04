Justiça do Pará divulga lista de candidatos à vaga de jurista no TRE-PA

(Foto: Reprodução) – A vaga foi aberta com o fim do mandato do jurista Rafael Fecury.

O Diário da Justiça do Pará publicou, nesta quarta-feira, 23, a relação de candidatos inscritos para complementação à lista tríplice destinada ao preenchimento de 1 vaga de Membro Efetivo, na classe Jurista, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará. A vaga foi aberta com o fim do mandato do jurista Rafael Fecury.

As inscrições se encerraram no dia 15 de abril. A novidade na lista é os nomes dos advogados Diego Conduru e João Índio, que já fizeram parte da corte. Cabe agora ao TJE do Pará escolher entre oito nomes, os dois advogados que irão compor a lista tríplice que será enviada ao presidente da República. O advogado Thiago Seffer já está garantido. Veja a lista completa abaixo:

AMÉRICO HERIALDO DE CASTRO RIBEIRO FILHO (OAB/PA Nº 20.639)

DIEGO MAGNO MOURA DE MORAES (OAB/PA Nº 18.903)

EDILENE CHAVES MACEDO PEDROSA (OAB/PA Nº 7.748)

JOSÉ MARIA RODRIGUES ALVES JÚNIOR (OAB/PA Nº 11.710)

JORGE LUIZ ANJOS TANGERINO (OAB/PA Nº 9.009)

JOÃO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS ( João Índio) (OAB/PA Nº 7.770)

RENAN SANTOS MIRANDA (OAB/PA Nº 17.253)

DIOGO SEIXAS CONDURU (OAB/PA Nº 13.542)

Fonte: Mateus Souza – O Antagônico

